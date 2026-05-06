Napoli-Bologna | il Prefetto dispone il divieto di vendita ai residenti

Il Prefetto ha deciso di vietare la vendita di alcolici ai residenti nelle zone interessate dalla partita tra Napoli e Bologna. Questa misura restrittiva è stata proposta dal Comitato di Analisi per motivi di ordine pubblico, dopo aver valutato rischi potenziali legati a manifestazioni di dissenso e comportamenti violenti. La decisione è stata comunicata alla Prefettura, che ha firmato il provvedimento ufficiale per evitare situazioni di tensione nelle aree coinvolte.

? Cosa scoprirai Chi ha proposto ufficialmente queste misure restrittive alla Prefettura?. Perché il Comitato di Analisi ha identificato rischi per l'ordine pubblico?. Come verranno controllati i titoli d'acquisto ai varchi dello stadio?. Quali tifosi bolognesi potranno comunque acquistare il biglietto per la sfida?.? In Breve Comitato di Analisi riunito il 29 aprile per valutare i rischi sicurezza.. Questura di Napoli ha proposto misure restrittive per l'ordine pubblico.. La restrizione riguarda la partita di Serie A dell'11 maggio 2026.. I controlli verificheranno la residenza anagrafica ai varchi dello stadio Maradona.. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Emilia Romagna per la sfida tra Napoli e Bologna prevista lunedì 11 maggio 2026 allo stadio Diego Armando Maradona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Bologna: il Prefetto dispone il divieto di vendita ai residenti Notizie correlate Tre gare a rischio incidenti, il prefetto dispone il divieto di trasferta ai tifosi ospitiLECCE – Anche per questo scorcio finale dei rispettivi campionati di calcio sono arrivate le disposizioni da parte della prefettura per contrastare... Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: trasferta vietata ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia-Romagna: la nota; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: le iniziative di mobilitazione; Stadio Maradona, l'area esterna diventa zona rossa : arriva il provvedimento della Prefettura; UFFICIALE - Serie A, Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna. Napoli-Bologna, i tifosi emiliani non saranno al Maradona: il motivoIl prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto per l’incontro di Serie A Napoli-Bologna, in programma lunedì 11 maggio allo stadio Maradona, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in ... napolitoday.it Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia RomagnaIl provvedimento - si legge in nella nota della Prefettura - è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ... tuttonapoli.net Napoli, Di Lorenzo ci sarà col Bologna dopo 100 giorni di stop: le ultime news #SkySport #SkySerieA x.com La decisione del prefetto di Bari su Napoli-Bologna, in programma lunedì sera #Napoli - facebook.com facebook