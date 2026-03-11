Fiorentina Inter divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia | trasferta vietata ai nerazzurri

Per la partita tra Fiorentina e Inter, nella 30a giornata di Serie A, i tifosi nerazzurri residenti in Lombardia non potranno acquistare biglietti e non saranno autorizzati a seguire la trasferta. La decisione riguarda esclusivamente i residenti in quella regione, senza altre restrizioni. La partita si svolgerà come previsto, ma con questa limitazione per alcuni sostenitori.

In vista della partita del prossimo 22 marzo tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi, per la 30a giornata di Serie A, il club gigliato ha comunicato che, a seguito del provvedimento del Ministro dell'Interno del 03 febbraio 2026 e delle misure di sicurezza adottate per l'incontro, è stato imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lombardia. Divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri A causa del divieto di trasferta per i tifosi dell' Inter, in seguito agli incidenti avvenuti a Cremona, la vendita dei biglietti per il settore Ospiti non verrà avviata.

