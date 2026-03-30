Sampdoria-Empoli è sfida salvezza | biglietti a prezzi speciali

Lunedì 6 aprile alle 17:15 si disputerà la partita tra Sampdoria ed Empoli, una sfida che riguarda la zona bassa della classifica. I biglietti sono disponibili a tariffe agevolate per i tifosi che vogliono seguire dal vivo l'incontro. La gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in vista della lotta per evitare la retrocessione.

‘Chiamata alle armi’ per Sampdoria-Empoli. Sfida fondamentale in chiave salvezza in programma lunedì 6 aprile alle ore 17:15. I blucerchiati, dopo la vittoria 2-1 contro l'Avellino prima della sosta, affrontano un'altra diretta concorrente allo stadio Luigi Ferraris. Una vittoria consentirebbe il sorpasso e potrebbe dare slancio alla corsa finale verso il traguardo, considerando che mancano solo sei giornate. La società, per l'occasione, ha lanciato biglietti, con l'obiettivo di riempire il più possibile lo stadio. Biglietti a dieci euro nei Distinti e in Gradinata Nord (ridotto a 5 euro per gli under 18). Costano di più le tribune: 60 euro l'inferiore e 200 quella d'onore con tavolo hospitality. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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