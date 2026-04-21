Al Salone del Mobile in treno | biglietti a prezzi speciali anche a meno di 5 euro

Al Salone del Mobile, Trenord offre biglietti a prezzi speciali, anche sotto i 5 euro. Il treno collega direttamente appassionati, curiosi e professionisti del settore alla fiera di Fieramilano a Rho, in programma dal 21 al 26 aprile. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso all’evento, il principale appuntamento internazionale dedicato al design. I biglietti scontati sono disponibili per i viaggi in partenza da diverse città della regione.

Con Trenord al Salone del Mobile: il treno collega appassionati, curiosi e addetti del settore al più importante appuntamento internazionale per la design industry, che si terrà a Fieramilano a Rho dal 21 al 26 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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