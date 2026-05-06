Napoli-Bari | scavata la Galleria Rocchetta il viaggio durerà meno

È stata completata la galleria Rocchetta tra Napoli e Bari, riducendo significativamente i tempi di percorrenza tra le due città. La talpa ha impiegato circa sei mesi per scavare il tunnel, che collega direttamente le due zone. Con questa nuova infrastruttura, il viaggio tra Napoli e Bari sarà più breve rispetto a prima, grazie alla riduzione delle tratte e ai miglioramenti nei collegamenti ferroviari.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di viaggio tra Napoli e Bari?. Quanto tempo ha impiegato la talpa per scavare il tunnel?. Chi gestisce i lavori per il corridoio ferroviario europeo?. Quando entrerà in funzione la nuova linea veloce?.? In Breve La TBM Futura ha scavato 6.500 metri in 18 mesi posando 32.500 conci.. L'opera rientra nel corridoio europeo TEN-T finanziato tramite fondi PNRR.. Entro il 2026 la variante di Cancello porterà 30 chilometri di nuovi binari.. Il viaggio Napoli-Bari scenderà da quattro a due ore entro il 2029.. La macchina scavatrice Futura ha completato oggi lo scavo della Galleria Rocchetta, segnando un traguardo fondamentale per la linea Napoli-Bari tra le province di Benevento e Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Bari: scavata la Galleria Rocchetta, il viaggio durerà meno Notizie correlate AV Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria RocchettaProsegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria... Alta velocità Napoli-Bari, completata la galleria Rocchetta: obiettivo fine lavori nel 2029Un passaggio simbolico e operativo insieme segna l’avanzamento della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Completato lo scavo della Galleria Rocchetta sulla linea AV Napoli–Bari; Completata galleria Rocchetta sulla AV/AC Napoli -Bari; Alta velocità: ultimato scavo galleria Rocchetta, la più lunga del lotto Apice-Hirpinia; Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta sulla linea Napoli/Bari. Treni, linea Bari-Napoli: completata la Galleria Rocchetta. Altro passo in avanti. Pronta nel 2029Lunga 6,5 chilometri è la più estesa del lotto Apice-Hirpinia e si trova tra le province di Avellino e Benevento. Alla cerimonia è intervenuto ... bari.repubblica.it Alta Velocità, passo decisivo: viaggio Napoli-Bari in 2 ore sempre più vicinoLa galleria Rocchetta è completata, e con essa prende forma il futuro della linea ad Alta Velocità Napoli-Bari. ilgiornalelocale.it Proseguono i lavori lungo la linea ferroviaria Bari-Napoli - facebook.com facebook Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici x.com