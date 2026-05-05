Alta velocità Napoli-Bari completata la galleria Rocchetta | obiettivo fine lavori nel 2029

È stato completato un tratto importante della linea ad alta velocità tra Napoli e Bari con l'apertura della galleria Rocchetta. Questo passo rappresenta un progresso concreto nel progetto ferroviario, che prevede di terminare i lavori entro il 2029. La realizzazione di questa galleria contribuisce a migliorare le infrastrutture e a velocizzare i collegamenti tra le due città. Il completamento di questa fase è considerato un traguardo significativo per l'intera opera.

Un passaggio simbolico e operativo insieme segna l’avanzamento della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari. È stato abbattuto oggi l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta, nel lotto Apice-Hirpinia, lungo il tracciato complessivo di 145 chilometri. Una galleria strategica lunga 6,5 chilometri. A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, presente alla cerimonia: “Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Questa è una galleria di 6.500 metri a singola canna e doppio binario”. L’opera rappresenta uno dei punti chiave del tracciato, realizzata in un contesto territoriale complesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta: Apice–Hirpinia sempre più vicinaOggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Napoli: attivato il secondo binario tra Cancello e Dugenta, l’Alta Velocità verso Bari entra nel vivoNapoli: attivato il secondo binario Cancello-Dugenta per l'Alta Velocità Napoli-Bari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un anno in più per la Napoli-Bari; Dalla Napoli-Bari alla Sicilia: al Sud Rfi investe 52 miliardi; Napoli-Bari. Linea FS Alta Velocità: Martedì 5 'apre' l'ultima galleria: stampa invitata all'evento; Linea storica Napoli–Bari, opportunità per metropolitana regionale leggera. Alta velocità Napoli-Bari, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta: passo decisivo per l’operaStampa L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta segna un passo decisivo per il completamento della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari, un’opera strategica per Sud e per l’i ... salernonotizie.it Alta Velocità Napoli-Bari, abbattuto ad Apice l’ultimo diaframma della galleria RocchettaAbbattuto ad Apice l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta lungo il tracciato dell’Alta Velocità Napoli - Bari alla presenza di numerose autorità ... ilmattino.it LabTv. . Giornata storica per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari: abbattuto questa mattina l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta, 6,5 km scavati dalla TBM “Futura” nel lotto Apice-Hirpinia. RFI e Webuild centrano un altro obiettivo PNRR. Presenti istituzioni - facebook.com facebook