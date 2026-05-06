Nella giornata di oggi, alcune persone si sono riunite in piazza a Napoli per chiedere la liberazione di due detenuti legati alla Sumud Flotilla. Si è parlato anche delle recenti leggi che potrebbero comportare la pena di morte per un attivista. Inoltre, sono state sollevate questioni sulla possibilità che Israele possa ignorare la sovranità di una nave italiana durante le operazioni nel Mediterraneo.

? Cosa scoprirai Perché Saif rischia la pena di morte secondo le nuove leggi?. Come può Israele ignorare la sovranità di una nave italiana?. Chi sono i due attivisti ancora detenuti ad Ashdod?. Perché il Governo Meloni è accusato di inerzia diplomatica?.? In Breve Saif Abu Keshek e Thiago Avila sono detenuti ad Ashdod dopo il sequestro.. La nave della Sumud Flotilla batteva il tricolore italiano durante la missione.. Potere al Popolo e il collettivo universitario protestano tra piazza San Domenico e piazza Dante.. Gli attivisti chiedono la fine dei rapporti militari ed economici con Israele.. A Napoli, tra piazza San Domenico e piazza Dante, gli attivisti di Potere al Popolo e del Collettivo autorganizzato universitario hanno affisso striscioni per chiedere la liberazione immediata di Saif Abu Keshek e Thiago Avila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: attivisti in piazza per i due detenuti della Sumud Flotilla

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