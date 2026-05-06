Napoli | Analisi Tecniche e PRM dalla Stagione 2022 2023 ad oggi

Dal campionato 20222023 ad oggi, il Napoli Calcio ha mostrato i propri dati di rendimento analizzando vari aspetti come le azioni salienti, le percentuali realizzative medie e la capacità difensiva media. Sono stati esaminati i risultati delle partite, le percentuali di realizzazione dei tentativi offensivi e le statistiche relative alla solidità della linea difensiva durante le gare ufficiali. Questi dati forniscono un quadro dettagliato delle performance della squadra nel corso delle ultime stagioni.

Analisi dei rendimenti del Napoli Calcio dalla Stagione 20222023 di Serie A ad oggi.. Azioni Salienti, Percentuali Realizzative Medie, Capacità Difensiva Media. Le Azioni Salienti sono costituite da azioni di attacco alla Porta avversaria. Azioni di realizzazione. Ed Azioni di potenziale realizzazione. Sia Attive: quelle prodotte. Sia Passive, cioè quelle subìte. In quanto: vanno in Rete; impegnano severamente il Portiere; colpiscono la Porta (Pali o Traversa); la sfiorano; oppure sono conclusioni da distanza molto ravvicinata alla Porta avversaria. La Percentuale Realizzativa Media Attiva (Gol Fatti su Azioni Salienti Attive), dato trascurato da tutti, è l’unico metodo serio di analisi delle gare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli: Analisi Tecniche e P.R.M. dalla Stagione 2022/2023 ad oggi Napoli Qarabag 2-0 | Analisi tattica di Sasà Pengue Notizie correlate Atalanta-Napoli 2-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Atalanta-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Napoli-Roma 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Napoli-Roma, 2-2, Serie A, Venticinquesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazza Affari e le altre, l'analisi tecnica non vede nero. Ma c'è l'incognita dei tassi di interesse; Il business dei centri analisi: quali sono quelli che fatturano di più a Napoli; Como, Fabregas: Volevamo vincere ma orgoglioso dei ragazzi. Nico Paz via? Lo dite voi...; Como-Napoli, l’analisi del giorno dopo. Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Napoli Noa LangNoa Lang è un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno olandese arriva dal PSV per 28 milioni di euro, con il club olandese che manterrà il 10% su una futura rivendita. Cresciuto nei vivai di Feyenoord e ... tuttomercatoweb.com Video di analisiGuarda alcuni esempi di come analizziamo i momenti decisivi delle partite. Le nostre analisi tecniche vengono condivise con i club di tutta Europa per favorire l’innovazione tecnica e tattica e per ... it.uefa.com Il servizio Salon Check-up è progettato per chi non deve ristrutturare, ma necessita di soluzioni rapide per criticità tecniche come illuminazione, ergonomia o gestione degli spazi. Attraverso un’analisi tecnica precisa, riceverai risposte concrete e immediatame - facebook.com facebook