Napoli altra maxi rissa al Rione Vasto | petizione di residenti chiede ordinanza pr vietare alcol

Nell'area del Rione Vasto si è verificata un'altra maxi rissa, che ha portato i residenti a firmare una petizione in poche ore. La richiesta principale riguarda l'adozione di un'ordinanza per vietare il consumo di alcol nella zona. Nei giorni scorsi, i residenti hanno raccolto circa cento firme per chiedere misure che possano garantire maggiore sicurezza e tranquillità nel quartiere.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ennesima rissa di qualche sera fa, al Rione Vasto ha fatto raccogliere un centinaio di firme in poche ore. Al prefetto ed al sindaco di Napoli, i residenti chiedono un’ordinanza per il divieto di consumo di alcol su suolo pubblico nella zona. Serve “un intervento urgente da parte di tutte le forze dell’ordine, al fine di ripristinare il decoro e la legalità nel quartiere” dicono Adelaide Dario e Andrea Cristiani del Comitato Quartiere Vasto, organizzatori della petizione nella Municipalità 4. Oltre che al prefetto Di Bari e al sindaco Manfredi, le firme sono state trasmesse al vicesindaco Laura Lieto e all’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, altra maxi rissa al Rione Vasto: petizione di residenti chiede ordinanza pr vietare alcol Notizie correlate Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. Leggi anche: Napoli, il Rione Vasto martedì torna in piazza contro il degrado: “La politica ci ascolti o è complice”