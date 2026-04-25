Martedì, nel Rione Vasto di Napoli, i residenti si sono riuniti in piazza per protestare contro il degrado, la sporcizia e la mancanza di sicurezza nella zona Ferrovia. La manifestazione è stata organizzata per chiedere un intervento concreto da parte delle autorità locali, con alcuni partecipanti che hanno dichiarato che se la politica non ascolta, potrebbe essere considerata complice dei problemi della zona. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Degrado, sporcizia, mancanza di sicurezza. Reiterando queste denunce, a Napoli scendono in piazza i residenti in zona Ferrovia. Un’area attraversata da analoghe tensioni anche sul lato mare, seconda Municipalità, con un flash mob giovedì scorso. Stavolta a protestare sono gli abitanti della quarta Municipalità, tra Rione Vasto, via Carriera Grande e Piazza Principe Umberto. A chiamarli all’appello è il Comitato Quartiere Vasto, con un sit-in martedì 28 aprile (dalle 17:00 alle 19:00) in Piazza Principe Umberto. L’obiettivo è di nuovo “ dire basta ai mercati abusivi e al bivacco di persone ubriache”. Durante l’iniziativa sarà avviata una raccolta firme per richiedere un’ordinanza contro il consumo di alcolici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, il Rione Vasto martedì torna in piazza contro il degrado: “La politica ci ascolti o è complice”

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