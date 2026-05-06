Napoli all’Istituto italiano per gli studi storici ciclo di incontri tra scritture del sé e Napoli giacobina

A Napoli, dall’12 al 14 maggio 2026, l’Istituto italiano per gli studi storici organizza un ciclo di incontri dedicati alle scritture del sé e alla Napoli giacobina. L’evento prevede seminari e discussioni, coinvolgendo studiosi e ricercatori nel campo della storia e della cultura. La manifestazione si svolge presso l’istituto e si concentra su temi legati alla storia locale e alle narrazioni di sé in un periodo specifico.

Droni, 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione. Focus nell’ex base Nato di Bagnoli Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme Il ciclo di seminari “Le scritture del sé: esperienze e modelli”, coordinato da Emma Giammattei, si terrà martedì 12 maggio alle ore 16.00 e sarà dedicato al rapporto tra esperienza individuale, narrazione e costruzione del pensiero storico, con un riferimento alla figura di Benedetto Croce. Giovedì 14 maggio alle ore 16.30 è in programma il ciclo di conferenze “Napoli giacobina”, con un intervento di Emanuele Cutinelli Rèndina dal titolo “Dal mito alla storia: Croce”, dedicato all’interpretazione storica e culturale della tradizione napoletana tra mito e ricostruzione storiografica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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