Accordo tra Istituto Italiano per gli Studi Storici e Corte di Appello di Napoli

La Corte di Appello di Napoli e l’Istituto Italiano per gli Studi Storici hanno firmato una convenzione per collaborare in ambito culturale, formativo e di ricerca. L’accordo prevede attività congiunte volte a favorire lo scambio tra i saperi umanistici e il settore della giustizia. La collaborazione si inserisce in un progetto volto a rafforzare i rapporti tra le istituzioni e promuovere iniziative di carattere culturale.

Fondato nel 1946 da Benedetto Croce, l’Istituto Italiano per gli Studi Storici rappresenta un punto di riferimento nella formazione e nella ricerca umanistica, grazie alle sue attività didattiche, alle borse di studio e al vasto patrimonio bibliotecario e archivistico. La collaborazione con la Corte di Appello di Napoli consentirà di integrare tali competenze con l’esperienza concreta del mondo giudiziario. “Questa convenzione rappresenta un passo significativo verso un dialogo sempre più stretto tra cultura giuridica e cultura umanistica,” ha dichiarato la Presidente Maria Rosaria Covelli. “Aprire le porte della Corte agli studiosi e, al tempo stesso, favorire il confronto dei magistrati con il mondo della ricerca significa investire nella qualità della giurisdizione e nella crescita culturale delle istituzioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accordo tra Istituto Italiano per gli Studi Storici e Corte di Appello di Napoli Leggi anche: Dal cartaceo al digitale, all’Istituto italiano per gli studi storici Carletti racconta la metamorfosi dell’editoria Appello per i fondi alla nuova sede dell'Istituto Studi Storici Postali a PratoPrato, 4 febbraio 2026 – Via libera dei vigili del Fuoco ai dispositivi di sicurezza per la nuova sede dell'Istituto di Studi Storici Postali 'Aldo...