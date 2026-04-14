Giustizia formazione e ricerca | intesa Corte d’Appello di Napoli-Istituto Studi Storici

La Corte di Appello di Napoli ha firmato una convenzione con l’Istituto Italiano per gli Studi Storici per avviare progetti condivisi nel campo della cultura, della formazione e della ricerca. L’accordo mira a favorire iniziative che collegano il sapere umanistico con le attività del sistema giudiziario, creando un ponte tra il mondo accademico e quello legale. Nessuna delle parti ha annunciato ulteriori dettagli o programmi specifici.

La Corte di Appello di Napoli e l’ Istituto Italiano per gli Studi Storici hanno sottoscritto una convenzione per promuovere attività culturali, formative e di ricerca congiunte, rafforzando il dialogo tra sapere umanistico e mondo della giustizia. L’intesa, firmata dalla presidente Maria Rosaria Covelli e dal presidente dell’Istituto Orazio Abbamonte, punta a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle due istituzioni e a creare nuove opportunità di crescita per studiosi, magistrati e personale amministrativo. Un ponte tra diritto e umanesimo. Fondato nel 1946 da Benedetto Croce, l’Istituto rappresenta un punto di riferimento per la ricerca umanistica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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