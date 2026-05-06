Napoli allenatore di scuola calcio violenta un minore di 14 anni L'uomo già condannato per un'altra violenza

A Napoli, un allenatore di scuola calcio di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore di 14 anni. L'uomo, già condannato in passato per un episodio di violenza, è stato fermato dopo le indagini avviate a seguito della denuncia della famiglia del ragazzo. La polizia ha eseguito l'arresto e si sta occupando delle verifiche sul caso.

L'ex istruttore, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto emerso, il 58enne era già stato arrestato e condannato per la violenza commessa ai danni di un altro ragazzo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Napoli, ex allenatore di scuola calcio sottoposto a custodia cautelare per presunti abusi su minoreLa Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestro; Scheda squadra Napoli; Dal Napoli di Maradona al Diavolo veste Prada: gli appuntamenti di mercoledì su Radio Materia; Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Napoli: abusi sessuali su minore, nuovo arresto per ex allenatore di scuola calcioL’indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori: emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del cinquantottenne, già gravato della stessa misura ... napoli.repubblica.it NanoTV. . #Napoli- A margine di un evento alla Università degli Studi di Napoli Federico II abbiamo chiesto al Sindaco di #Bacoli Josi Gerardo Della Ragione le motivazioni della sua battaglia sull'occupazione del lidi militari nelle spiagge di #Miseno e #Milisc - facebook.com facebook Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com