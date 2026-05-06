Napoli allenatore di scuola calcio arrestato con l’accusa di abusi su un minore

Un allenatore di 58 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso abusi su un minore durante le attività di una scuola calcio. Le autorità stanno conducendo indagini per verificare se ci siano altre persone coinvolte o altre possibili vittime. L’uomo si trova ora in carcere mentre proseguono le verifiche sul caso.

Allenatore di 58 anni arrestato a Napoli con l’accusa di abusi su un minore in una scuola calcio. Indagini in corso su eventuali altre vittime. Un allenatore di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver abusato di un ragazzo iscritto alla scuola calcio dove lavorava. L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai genitori della presunta vittima, un ragazzo che non aveva ancora compiuto 14 anni. Gli investigatori stanno ora verificando l’eventuale presenza di altre possibili vittime. L’uomo, secondo quanto riferito dagli inquirenti, era già stato condannato per violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.🔗 Leggi su 2anews.it

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