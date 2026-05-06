Giovedì 7 maggio alle 12 si svolgerà all’Accademia di Belle Arti di Napoli un incontro dedicato a temi come inclusione e nuove forme di famiglia. L’evento prevede un confronto tra rappresentanti della cultura e figure impegnate nel campo della genitorialità. La discussione mira a analizzare aspetti sociali e legali legati a queste tematiche, offrendo uno spazio di dialogo aperto e pubblico.

Un momento di dialogo aperto tra cultura, società e nuove forme di genitorialità. È in programma giovedì 7 maggio alle ore 12.00, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’incontro con Luca Trapanese, protagonista di un talk atteso da studenti, docenti e pubblico. Al centro dell’appuntamento, l’ultimo lavoro dell’autore, Storia di una famiglia imperfetta, un racconto autobiografico che affronta con sguardo diretto e personale il tema della famiglia al di fuori degli schemi tradizionali. Un’opera che diventa punto di partenza per una riflessione più ampia sui concetti di inclusione, accoglienza e responsabilità, in un contesto sociale sempre più complesso e in evoluzione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, all’Accademia di Belle Arti il confronto su inclusione e famiglia con Luca Trapanese

Notizie correlate

All’Accademia di Belle Arti al via la masterclass con il regista Matteo TarascoL’appuntamento è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni (minori su autorizzazione) interessati a intraprendere un viaggio intensivo nel mestiere...

Parte domani all’Accademia di Belle Arti di Napoli la mostra “Un filo a cui appendere le cose”Domani, 27 marzo 2026 alle ore 11:00, prenderà il via la nuova edizione della rassegna “Un filo a cui appendere le cose”, nello spazio Le Teche, al...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Accademia di Belle Arti, mostra e convegno su Vestire la musica; Napoli, Teatro Mercadante: La Noia; Comicon 2026, Leo Ortolani all'Accademia di Belle Arti: Io? Un divulgatore fumettista che ruba dai giovani; Comicon Festival.

Accademia di Belle Arti, mostra e convegno su Vestire la musicaAll’Accademia di Belle Arti di Napoli giovedì 30 c’è Vestire la musica. Costumiste italiane all'Opera, una mostra a cura di Marianna Carbone, Federica De Rosa e Zaira de Vincentiis e un convegno racco ... napoli.repubblica.it

L’Accademia di Belle Arti di Napoli vola in GIappone all’Expo di Osaka 2025A partire da domani 5 ottobre fino al 7 il Padiglione Italia dell’Expo di Osaka 2025, ospiterà il progetto multimediale collettivo WOW-WE ONE WAVE co-finanziato dal Ministero dell’Università e della ... napoli.repubblica.it

All’Accademia di Belle Arti di Venezia si è celebrata la prima edizione del Premio @avapo_venezia, frutto della collaborazione tra AVAPO, Christie’s Italia e l’istituzione accademica. La giuria, un parterre di eccellenza con nomi come Bianca Arrivabene, Fabriz - facebook.com facebook