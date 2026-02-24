All’Accademia di Belle Arti al via la masterclass con il regista Matteo Tarasco

Il regista Matteo Tarasco tiene una masterclass all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria a causa dell’interesse crescente per la sceneggiatura e la drammaturgia. L’evento, programmato per il 26 e 27 febbraio, prevede sessioni pratiche e approfondimenti sui Miti dello Stretto, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. Tarasco porta con sé esperienze dirette nel teatro contemporaneo, offrendo spunti concreti per sviluppare progetti artistici innovativi. La partecipazione si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche narrative.

L’appuntamento è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni (minori su autorizzazione) interessati a intraprendere un viaggio intensivo nel mestiere teatrale e nell’impresa creativa L’iniziativa inaugura il ciclo di masterclass promosso dal Centro Giovanile Generattivi - che proseguirà con gli appuntamenti di arte terapia e scenografia immersiva - e si inserisce nel protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con il supporto del programma PocRCI.3.1.t – “Largo ai giovani”. Obiettivo del progetto è rafforzare competenze innovative e professionalizzanti, sostenendo i giovani talenti del territorio in un percorso concreto di crescita artistica e imprenditoriale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: "Dialoghi sull'arte": al via il quarto incontro all'Accademia di Belle Arti

Catanzaro, l’Accademia di Belle Arti apre un nuovo corso internazionale con la CinaL’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha ricevuto l’approvazione dal Ministero dell’Università e della Ricerca per un nuovo corso internazionale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: AFAM: il MUR indica le somme per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno accademico 2025/2026; Via le botticelle dall'ex Mattatoio di Testaccio: le vecchie stalle all'Accademia di belle arti; Con ‘Performing’ l’Accademia di Belle Arti getta un ponte tra Salamanca e Catanzaro · catanzarochannel.it; Ex Rossani, procedono i lavori per la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti.

Bari, nuova sede dell’Accademia di Belle Arti all’ex Caserma Rossani: sopralluogo nel cantiere – FOTOQuesta mattina il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e ... msn.com

Roma, le ex stalle delle botticelle trasferite a Villa Borghese. A Testaccio l'Accademia di belle artiGli spazi assegnati già 22 anni fa all'istituzione in via di Ripetta che non aveva potuto prenderne possesso perché occupati dalle carrozzelle trainate dai cavali. Il direttore Croppi: «Se siamo bravi ... roma.corriere.it

Bari, sopralluogo del sindaco Leccese e dell’assessore Scaramuzzi al cantiere della nuova Accademia di Belle Arti Questa mattina il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e il presidente dell’Accademia di Belle A - facebook.com facebook

Incontro con Fabrizio Magani, Direttore generale per Archeologia, Belle Arti del Ministero della Cultura. Un confronto su tutela e valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese per rafforzare identità e sviluppo. x.com