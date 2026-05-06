A Napoli si prepara la fine di un ciclo per due centrocampisti che fanno parte dei Fab Four. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori lasceranno il club alla fine della stagione. La notizia conferma le indiscrezioni sul possibile addio dei due calciatori, che hanno contribuito alle prestazioni della squadra in questa annata. La separazione segna un cambiamento importante nello staff tecnico e nella rosa del Napoli.

I Fab Four si separeranno. Secondo la Gazzetta dello Sport, almeno due centrocampisti chiuderanno il proprio ciclo nel Napoli. Dal club sarebbe già trapeleta la decisione sui nomi. Anguissa verso l’addio: il regista dei due scudetti saluta. La decisione appare ormai inevitabile. Anguissa, pur mantenendo un contratto fino al 2027, non figurerebbe più nei piani del Napoli, soprattutto per questioni anagrafiche. Persino Antonio Conte ha preferito altre soluzioni nelle ultime partite, segnale inequivocabile della sua marginalità nel progetto futuro. Il centrocampista camerunense ha giocato un ruolo cruciale nei due scudetti, ma il ciclo si è concluso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, addio ai Fab Four: i due nomi confermati per la prossima stagione

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