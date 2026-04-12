Parma-Napoli le formazioni ufficiali | riecco Hojlund Confermati i Fab 4
Sono state annunciate le formazioni ufficiali per la partita tra Parma e Napoli, valida per la 32esima giornata di Serie A. Hojlund torna a essere disponibile per il Parma, mentre nel Napoli sono confermati i quattro giocatori chiave noti come i
Ecco le formazioni ufficiali di Parma -Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Le scelte di Conte e Cuesta. Parma-Napoli, le formazioni ufficiali. PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Strefezza, Elphege. All. Cuesta. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte Conte conferma la stessa difesa vista contro il Milan: Jesu, Buongiorno e Olivera. Riecco Politano e Spinazzola dal 1?. Per i ducali è pesante l’assenza per squalifica di Pellegrino. L’attacco sarà composto dal tandem Strefezza-Elphege: leggero ma rapido e letale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, riecco Hojlund: tornano i Fab Four, Parma nel mirino”
Leggi anche: Parma-Napoli, Hojlund e i Fab Four per il -4 sull’Inter: formazioni e diretta DAZN ore 15:00