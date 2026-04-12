Parma-Napoli le formazioni ufficiali | riecco Hojlund Confermati i Fab 4

Sono state annunciate le formazioni ufficiali per la partita tra Parma e Napoli, valida per la 32esima giornata di Serie A. Hojlund torna a essere disponibile per il Parma, mentre nel Napoli sono confermati i quattro giocatori chiave noti come i