Nel match tra Napoli e Lazio, si assiste al ritorno di Alisson Santos, che potrebbe scendere in campo come titolare. La partita si terrà sabato alle 18. Con questa scelta, si conclude il periodo in cui i quattro portieri principali erano stati protagonisti, aprendo le porte a una possibile novità tra i pali del Napoli.

Alisson Santos potrebbe tornare titolare nel match di sabato (ore 18) contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il brasiliano prenderebbe il posto di McTominay che verrebbe abbassato da Conte in mediana al fianco di Lobotka. Ne scrive anche la Gazzetta. E uscirebbe Anguissa il grande imputato dopo Parma, come se un calciatore non potesse avere partite più complicate. In partite come quella contro il Parma, peraltro, un calciatore come Anguissa fa sempre fatica. Va a sbattere, non è un atleta col guizzo. Ovviamente. Ce l’ha invece il brasiliano acquistato a gennaio, ma persino lui non è che abbia fatto sfracelli nella trasferta di domenica scorsa che ha definitivamente segnato l’addio alla lotta scudetto da parte del Napoli che ha così lasciato il tricolore all’Inter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Lazio, finalmente addio ai Fab Four. Torna Alisson

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