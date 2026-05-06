Napoli abusi su un allievo della scuola calcio | nuovo arresto per un 58enne

A Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni con l’accusa di aver commesso abusi sessuali aggravati su un allievo della scuola calcio. L’indagine ha portato al suo fermo, dopo che sono emerse prove a suo carico. L’uomo è stato tradotto in carcere in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Nessun dettaglio è stato rilasciato sull’identità delle persone coinvolte.

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore. L’uomo finito in manette. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, abusi su un allievo della scuola calcio: nuovo arresto per un 58enne Notizie correlate Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Napoli, ex allenatore di scuola calcio sottoposto a custodia cautelare per presunti abusi su minoreLa Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Papa a Napoli: lo street artist Obey firma Peace is Power sulla scalinata di Donnaregina Nuova; Arrestato un medico latitante: condannato per abusi su una minore; Lazio-Udinese, Sarri: Un mio ritorno al Napoli? E' fantacalcio; Napoli, dalle regole al senso civico: ora nessuno si tiri fuori. Napoli, abusi sessuali su un minore: arrestato ex allenatore di una scuola calcioLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio ... ilmattino.it Napoli: abusi sessuali su minore, nuovo arresto per ex allenatore di scuola calcioL’indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori: emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del cinquantottenne, già gravato della stessa misura ... napoli.repubblica.it NanoTV. . #Napoli- A margine di un evento alla Università degli Studi di Napoli Federico II abbiamo chiesto al Sindaco di #Bacoli Josi Gerardo Della Ragione le motivazioni della sua battaglia sull'occupazione del lidi militari nelle spiagge di #Miseno e #Milisc - facebook.com facebook Napoli vs Bologna Lunedì 11/05 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com