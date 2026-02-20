Pozzuoli OSS arrestato | accuse di abusi su una minore ricoverata

Un operatore socio sanitario di Pozzuoli è stato arrestato dalla polizia su ordine della Procura di Napoli. La motivazione principale riguarda accuse di abusi sessuali multipli su una minore ricoverata nella struttura sanitaria. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano l’uomo a diversi episodi di violenza. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra familiari e operatori sanitari, preoccupati per la sicurezza dei pazienti più vulnerabili. La posizione dell’arrestato resta al centro delle indagini in corso.

Pozzuoli, operatore socio sanitario arrestato su delega della Procura di Napoli: è gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su una minore ricoverata. Un operatore socio sanitario è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere con l'accusa di aver abusato di una minore ricoverata in una struttura sanitaria. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di Monte di Procida su delega della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione indagini. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti dell'uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale pluriaggravata su minore.