Uccisa a coltellate in casa dall’ex compagno | 50enne trovata morta dalla figlia a Messina

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La vittima, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con coltellate dall’ex compagno, che si trovava nell’appartamento al momento dell’omicidio. La figlia della donna ha scoperto il corpo al rientro a casa e ha chiamato le autorità.

Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Il corpo della vittima è stato trovato all’interno dell’appartamento con numerose ferite da arma da taglio. Sull’ennesimo femminicidio indaga la polizia, che nelle ore successive al delitto ha fermato Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della donna. L’uomo è stato portato in questura per essere interrogato dagli investigatori e, secondo quanto trapela, avrebbe confessato l’omicidio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini della Squadra mobile, l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna con l’intenzione di parlarle e tentare una riconciliazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

