A Messina, una donna di 50 anni è stata uccisa con decine di coltellate dall’ex compagno, un uomo di 67 anni. L’aggressione si è verificata nel suo appartamento, e l’uomo è stato arrestato poche ore dopo dalla polizia. La vittima, Daniela Zinnanti, aveva una relazione con l’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari al momento dell’omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Santino Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna con il pretesto di parlare, forse per tentare un riavvicinamento dopo la fine della relazione, interrotta circa un mese fa. Ma il confronto sarebbe degenerato rapidamente. Respinto dalla ex compagna, l’uomo avrebbe afferrato un coltello e l’avrebbe colpita ripetutamente. I primi esami del medico legale parlano di decine di fendenti. A scoprire il corpo è stata la figlia della vittima: non riuscendo a contattare la madre, è andata a casa sua e si è trovata davanti alla scena del delitto. Alla vista del cadavere ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliari

