Myst e Riven pronti al debutto su PS5 e PSVR2

Cyan Worlds ha annunciato che i remake di Myst e Riven arriveranno su PlayStation 5 e PSVR2 il 19 maggio. I giochi saranno disponibili al prezzo di 34,99 euro ciascuno. La società ha confermato la data di uscita senza ulteriori dettagli sul contenuto o le funzionalità delle versioni aggiornate. La notizia riguarda due titoli storici nel panorama dei videogiochi di avventura e puzzle.

(Adnkronos) – Cyan Worlds ha ufficializzato l'arrivo dei remake di Myst e Riven su PlayStation 5, fissando il debutto per il prossimo 19 maggio al prezzo di 34,99 euro per ciascun titolo. L'operazione segna il completamento del percorso di ammodernamento dei due pilastri del genere avventura, con Riven che estenderà la propria disponibilità anche a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Saros convince Digital Foundry su PS5 Pro, ma su PS5 base c’è qualche compromessoL’analisi tecnica di Digital Foundry promuove Saros, soprattutto nella sua versione PS5 Pro.

Un video confronta Marathon su PS5 e PS5 Pro, ecco le principali differenzeIl primo video confronto dedicato a Marathon, l’extraction shooter di Bungie, mette a paragone le versioni per PS5 e PS5 Pro, evidenziando che, in...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Champions, oggi semifinale Bayern Monaco-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla; David Donatello, stasera i premi del cinema: è l'anno di outsider, maestri e nuovi sguardi femminili.

Myst e Riven pronti al debutto su PS5 e PSVR2I remake dei due storici puzzle game arriveranno il 19 maggio con supporto completo alla realtà virtuale e ottimizzazioni grafiche specifiche per PlayStation 5 Pro ... adnkronos.com

Myst e Riven Remake hanno una data di uscita per PlayStation 5 e PS VR2I remake di Myst e Riven arriveranno su PlayStation 5 e PlayStation VR2 il 19 maggio. Originariamente pubblicati su PC e sulla prima PlayStation negli anni ’90, i due giochi sono diventati rapidamente ... playstationbit.com

Elvira Quarantiello. YolcuBeats · Mystique. Un volto che sembra uscire da un’altra epoca, tra luce calda e dettagli preziosi, dove ogni pennellata dà vita a emozioni silenziose….è un frammento d’arte, dipinto a mano, unico. - facebook.com facebook