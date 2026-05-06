mutui debito posticipato per far fronte ai rincari dovuti alla guerra

La giunta Silvetti ha deciso di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale dei mutui, consentendo ai cittadini di posticipare le rate a causa dell'aumento dei costi legati alla guerra in Medio Oriente. Questa misura porta a un incremento del debito complessivo, poiché i pagamenti vengono differiti senza essere cancellati. La decisione mira a dare sollievo alle famiglie alle prese con le spese crescenti.

Sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui per affrontare la lievitazione dei costi prodotta dal conflitto in Medio Oriente, così la giunta Silvetti decide di posticipare e aumentare il debito. Nel 2026 l’amministrazione comunale non pagherà le rate della quota capitale per oltre 820mila euro, ma solo la parte di interessi, circa 133mila euro, spostando tutto di un anno e aumentando dunque il debito del finanziamento che nel 2026 invece di 821mila euro sarà di 954mila euro. Traducendo, denaro fresco da usare adesso, contando di poter ammortizzare bene il surplus finanziario a tempo debito. Lo stesso piano è stato preparato anche per i prossimi due anni e riguarda un accordo tra il Comune di Ancona e due realtà finanziarie, Intesa San Paolo e l’Istituto Credito Sportivo e Culturale; saltato invece l’accordo con Bper.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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