Bollette più tasse a chi specula sugli aumenti dovuti alla guerra | la promessa di Meloni

La presidente del Consiglio ha dichiarato che le aziende del settore energetico rischiano nuove tasse se saranno trovate a speculare sugli aumenti dei costi dell’energia causati dalla guerra in Iran. La misura mira a contrastare comportamenti considerati speculativi e a tutelare i consumatori. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente preoccupazione per l’impennata delle bollette e le tensioni sui mercati energetici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha minacciato le aziende del settore energetico con nuove tasse se dovessero essere scoperte a speculare sugli aumenti dei costi dell'energia dovuti alla guerra in Iran. La premier ha ipotizzato o un nuovo aumento dell'Irap, oppure una tassa sugli extraprofitti. I prezzi alti stanno però diventando un problema anche per gli stoccaggi di gas. Ad aprile ricominceranno gli accumuli per l'inverno, ma il prezzo rischia di essere ancora troppo alto. Dubbi anche sulla possibilità di vendere il metano già in riserva per abbassare i costi delle bollette delle imprese energivore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollette, più tasse a chi specula sugli aumenti dovuti alla guerra: la promessa di Meloni Bollette, Meloni: “Pronta ad aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell’energia”Il governo è pronto a intervenire contro eventuali speculazioni sui prezzi dell’energia. Meno tasse sugli aumenti di stipendio: come cambia la busta paga e chi ci guadagna di più con la ManovraNella legge di bilancio 2026 ritorna una proposta che era stata bocciata negli scorsi giorni: abbassare le tasse sugli aumenti di stipendio non solo... Una selezione di notizie su Bollette più tasse a chi specula sugli.... Temi più discussi: Meloni, pronta ad aumentare le tasse a chi specula sulle bollette; Bollette, più tasse a chi specula sugli aumenti dovuti alla guerra: la promessa di Meloni; Energia, il governo lancia l’allarme sui rincari. E minaccia: Più tasse a chi specula; Decreto bollette, tante misure senza un piano preciso. Energia, il governo lancia l’allarme sui rincari. E minaccia: Più tasse a chi speculaL’Arera monitora anomalie nelle bollette, oggi i primi dati. Le aziende furbette rischiano più Irap o un prelievo sugli extraprofitti ... repubblica.it Bollette, Meloni: Pronta ad aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell’energiaIl governo è pronto a intervenire contro eventuali speculazioni sui prezzi dell’energia. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ... thesocialpost.it Attenzione alle richieste di pagamento di bollette luce e gas da parte di società di recupero credito, perché a volte il debito potrebbe essere andato in prescrizione = non dovete pagarlo #truffe #prescrizionebollette #lucegas - facebook.com facebook Il balzo del prezzo del gas con la guerra in Medio Oriente rende vano il decreto bollette del governo #Meloni: l'analisi di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. #Iran #IranWar x.com