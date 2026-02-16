Toscana aria promossa ma acque peggiorate | il report ambientale di Arpat

Il rapporto di Arpat del 16 febbraio 2026 rivela che, mentre l’aria in Toscana è migliorata e supera ancora i limiti di qualità, le acque superficiali mostrano segni di peggioramento. La causa principale di questa situazione risiede nell’aumento delle temperature e nelle piogge intense che hanno portato a un inquinamento più diffuso nei fiumi e nei laghi della regione. La situazione delle acque si aggrava in alcune zone, dove i livelli di inquinanti superano i valori consentiti, creando preoccupazioni tra i cittadini e gli esperti ambientali.