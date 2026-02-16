Toscana aria promossa ma acque peggiorate | il report ambientale di Arpat
Il rapporto di Arpat del 16 febbraio 2026 rivela che, mentre l’aria in Toscana è migliorata e supera ancora i limiti di qualità, le acque superficiali mostrano segni di peggioramento. La causa principale di questa situazione risiede nell’aumento delle temperature e nelle piogge intense che hanno portato a un inquinamento più diffuso nei fiumi e nei laghi della regione. La situazione delle acque si aggrava in alcune zone, dove i livelli di inquinanti superano i valori consentiti, creando preoccupazioni tra i cittadini e gli esperti ambientali.
Firenze, 16 febbraio 2026 – La qualità dell’aria in Toscana continua a dare segnali incoraggianti, confermandosi " complessivamente positiva " rispetto ai limiti vigenti, mentre sul fronte delle acque superficiali emergono criticità che richiamano l’attenzione sulle pressioni ambientali e sugli effetti del cambiamento climatico. Quelle sotterranee invece risultano di " buona qualità " salvo nei contesti interessati da pressioni industriali o da sovrasfruttamento agricolo. È quanto emerge dalla 14esima edizione dell' Annuario dei dati ambientali di Arpat, presentata nella mattina di lunedì 16 febbraio nella sede della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il report Mal'Aria 2026 di Legambiente regala dati incoraggianti con meno città fuorilegge, ma il traguardo del 2030 resta lontano
L’Italia respira un po’ meglio, ma la strada verso il miglioramento della qualità dell’aria resta lunga.
Promossa a metà la legge toscana sul fine vita, la Consulta: «Non del tutto illegittima, ma alcune parti violano le competenze statali». Ecco quali
La Consulta ha esaminato la decreto legge toscano sul fine vita, riconoscendone in parte la legittimità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dove si respira peggio (e meglio) in Toscana: le città più inquinate, e quelle virtuoseNel rapporto Mal’Aria di Città 2026 di Legambiente, la Toscana si posiziona meglio rispetto a molte altre regioni italiane. Ecco tutti i dati, con le varie concentrazioni di Pm10, Pm2.5 e biossido di ... lanazione.it
Qualità dell'aria in Toscana, nel 2025 migliora pm 10 ma non ozonoIn Toscana bene i dati relativi al pm 10 e al biossido di azoto, restano invece criticità per l'ozono. E' quanto emerge dall'anticipazione dei dati Arpat 2025 sulla qualità dell'aria, prendendo a ... ansa.it
La classifica di Legambiente sulla qualità dell'aria che respiriamo. A livello nazionale la Toscana si trova a metà classifica, con differenze specifiche tra città e città, e si tratta di uno dei risultati più positivi degli ultimi anni. Livorno la migliore, Firenze la peggiore - facebook.com facebook
Che tempo farà domani sabato 14 febbraio Da leggere e condividere, in arrivo maltempo a tratti anche intenso. Capitolo piogge: Una vasta area di bassa pressione sta iniziando a organizzarsi sul Mediterraneo occidentale, richiamando aria più fredda in quo x.com