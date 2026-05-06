Nel primo Novecento, ad Argenta, nella Bassa ferrarese, si svolsero eventi legati alla musica corale e alle celebrazioni religiose. Riccardo Muti, direttore d’orchestra noto per le sue interpretazioni, ha recentemente parlato dei cori dedicati a don Minzoni, sottolineando come queste esecuzioni unissero elementi di vita quotidiana e di spiritualità. Le testimonianze e i ricordi riguardano spesso momenti di musica e fede vissuti in quella zona.

Ravenna, 6 maggio 2026 – Nel primo Novecento ad Argenta, nella Bassa ferrarese, terra segnata da conflitti sindacali e operai, don Giovanni Minzoni fondò una cooperativa agricola per gli ex combattenti, aprì un laboratorio di maglieria, aiutò le famiglie in difficoltà e fu sempre vicino ai giovani, avviando anche i primi gruppi scout e un ricreatorio con un cinematografo. “Fin dal mio arrivo a Ravenna, diversi anni fa, ho sentito sempre parlare di questo sacerdote straordinario nato qui, uno spirito libero, moderno, capace di guardare avanti: fece cose rivoluzionarie per i suoi tempi, per esempio l’istituzione di gruppi nei quali non esisteva più la separazione fra uomini e donne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Muti e i cori per don Minzoni: “Univa vita reale e trascendenza”

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