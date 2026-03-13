A Mussomeli, il sindaco uscente Giuseppe Catania ha annunciato che l’avvocato Gianluca Nigrelli sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio. La decisione segna il passaggio di consegne dopo 11 anni di amministrazione stabile da parte di Catania. La campagna elettorale si avvicina, con Nigrelli pronto a presentarsi come il nuovo volto della città.

La scena politica di Mussomeli si prepara al cambiamento: il sindaco uscente Giuseppe Catania ha ufficialmente indicato l’avvocato Gianluca Nigrelli come suo successore per le elezioni amministrative previste a maggio. Questa scelta, sostenuta dalla maggioranza dei consiglieri e da una base di cittadini, mira a garantire la continuità gestionale degli ultimi undici anni di amministrazione locale. Il primo cittadino ha chiarito pubblicamente che non abbandonerà il nuovo candidato, promettendo il proprio sostegno attivo e la propria immagine pubblica a favore del futuro amministratore. Mentre altri gruppi politici intrattengono dialoghi preparatori in vista del voto imminente, la proposta centrale rimane focalizzata sulla stabilità istituzionale e sulla prosecuzione delle politiche consolidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mussomeli: Catania sceglie Nigrelli, 11 anni di stabilità

