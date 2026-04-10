Mussomeli | l’alleanza di Nigrelli e De Luca punta alla continuità

A Mussomeli si sta formando una nuova alleanza politica, con il movimento Sud Chiama Nord che ha annunciato ufficialmente il sostegno alla candidatura di Gianluca Nigrelli come sindaco. La decisione arriva in un momento di definizione delle strategie elettorali, con Nigrelli che punta a mantenere una continuità amministrativa nel paese. La coalizione si sta consolidando in vista delle prossime elezioni comunali.

Il di Mussomeli si sta delineando con una nuova configurazione strategica, dopo che il movimento Sud Chiama Nord ha confermato ufficialmente il proprio appoggio alla candidatura di Gianluca Nigrelli per la guida del comune. L’accordo, volto a preservare il percorso amministrativo avviato da Giuseppe Catania, vede l’inserimento di una figura giovanile nelle liste civiche e prevede un intervento diretto sul territorio del leader Cateno De Luca nelle prossime settimane. La strategia della continuità tra radicamento locale e vertici nazionali. L’alleanza tra la lista di Gianluca Nigrelli e Sud Chiama Nord non è solo una convergenza elettorale, ma un progetto strutturato per garantire stabilità alla gestione cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli: l’alleanza di Nigrelli e De Luca punta alla continuità Mussomeli: Catania sceglie Nigrelli, 11 anni di stabilitàLa scena politica di Mussomeli si prepara al cambiamento: il sindaco uscente Giuseppe Catania ha ufficialmente indicato l’avvocato Gianluca Nigrelli... Benevento: PD presenta la lista per le provinciali, De Luca punta alla “Rocca” e ringraziati i consiglieri uscenti.Il Partito Democratico del Sannio, guidato dal segretario provinciale Giovanni Cacciano, ha ufficialmente presentato la propria lista per le elezioni...