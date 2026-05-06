Musica tra sacro e contemporaneo | Echi dell’infinito al Santuario della Beata Vergine della Suasia

Sabato 9 maggio alle 20:45, il Santuario della Beata Vergine della Suasia ospiterà il concerto intitolato “Echi dell’Infinito”. L’evento musicale combina elementi sacri e contemporanei, offrendo un percorso sonoro che fonde tradizione e innovazione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’atmosfera prevista è di coinvolgimento emotivo e spirituale. La serata si svolgerà all’interno della location religiosa, nota per la sua architettura e il suo valore storico.

Sabato 9 maggio, alle ore 20,45, il Santuario della Beata Vergine della Suasia farà da cornice al concerto “Echi dell’Infinito”, un evento musicale che unisce tradizione e contemporaneità in un viaggio sonoro ricco di emozioni. Il repertorio proposto spazierà dalla musica classica a quella sacra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Modena: tra arte e sacro, un viaggio tra le immagini della Vergine? Cosa scoprirai Dove si nascondono le immagini della Vergine nel centro di Modena? Come ha fatto la chiesa di San Domenico a rinascere dopo il... Oggi 19 marzo, San Giuseppe: sposo castissimo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa universaleSposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù, san Giuseppe è il patrono della Chiesa universale. Una raccolta di contenuti Si parla di: I cori femminili di Atzara e Busachi cantano al Santuario della Vergine del Rosario di Pompei. Festival musica sacra: Catania tra giustizia e paceA Catania dal 10 al 17 maggio 2026 il Festival mediterraneo di musica sacra: concerti, convegni e mostre dedicati a giustizia e pace. catania.liveuniversity.it Musica, spiritualità e incontro: a Catania la seconda edizione del Festival Mediterraneo di Musica SacraTorna la seconda edizione del Festival Mediterraneo di Musica Sacra e, per una settimana, Catania si farà culla di un dialogo millenario che unisce le sponde del Mediterraneo, un ponte […] ... blogsicilia.it