Modena | tra arte e sacro un viaggio tra le immagini della Vergine

Nel centro di Modena, si possono trovare numerose immagini della Vergine nascoste tra le vie e le chiese della città. La chiesa di San Domenico, gravemente danneggiata dal terremoto, è stata successivamente restaurata e riaperta al pubblico. La città combina elementi artistici e religiosi, offrendo un percorso tra le opere sacre e i luoghi di culto che testimoniano la storia locale e i suoi interventi di recupero.

? Cosa scoprirai Dove si nascondono le immagini della Vergine nel centro di Modena?. Come ha fatto la chiesa di San Domenico a rinascere dopo il sisma?. Chi guiderà il viaggio tra i segreti del centro storico modenese?. Cosa rivela lo sguardo di una fotoreporter sul sacro e il quotidiano?.? In Breve Simonetta Aggazzotti guida la visita tra le immagini della Vergine in piazza Grande.. Annalisa Vandelli e l'organista Massimo Orlandini conducono il momento presso San Domenico.. La chiesa di San Domenico ha riaperto dopo i restauri post-sisma nel dicembre 2024.. L'itinerario valorizza le icone mariane per riconnettere i cittadini alla storia urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena: tra arte e sacro, un viaggio tra le immagini della Vergine Notizie correlate Festa della Donna tra i vicoli di Gesualdo: un viaggio tra arte e leggendaIn occasione della Festa della Donna, l’associazione culturale Aps “Voci Dal Borgo” propone un’esperienza speciale nel cuore dell’Irpinia. Leggi anche: A Pasquetta con le Vie del Sacro: un percorso tra arte, storia e danza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delizia del Verginese (Ferrara): mostre tra arte e memoria; From Flowers to Bees alla Galleria Antonio Verolino, Modena; Carpi, la danza invade Palazzo dei Pio, quattro spettacoli per celebrare l’arte del movimento; Modena: Gianluigi Colin espone da Metronom. ARTE A MODENA, ULTIMI GIORNI PER VIVERE LE ESPERIENZE DI FONDAZIONE AGOAncora pochi giorni per visitare a Modena le mostre di Fondazione Ago, che chiuderanno domenica 3 maggio. Un’occasione per recuperare, per chi non le avesse ancora viste, i percorsi espositivi allesti ... tvqui.it Diocesi: Modena-Nonantola, al via domenica 16 dicembre il ciclo di incontri Opere di pace – Itinerari tra arte e culturaPrende il via domenica 16 dicembre il ciclo di incontri Opere di pace – Itinerari tra arte e cultura, promosso dall’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici di Modena-Nonantola in ... agensir.it “Ciuf! Ciuf!”, il 4 maggio a Modena la presentazione del libro di Fabio Salamida Alle ore 18.30 presso la Libreria Ubik, l’autore dialogherà con l’onorevole Stefano Vaccari, l’assessore Giulio Guerzoni e la giornalista Valentina Lanzilli... - facebook.com facebook #Calcio #SerieB - I #tifosi del #Modena fanno il funerale alle “teste quadre”: la bara della #Reggiana sotto la statua del #Tassoni x.com