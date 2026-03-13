Il Conservatorio Nicola Sala riceve la collezione musicale del suo primo Presidente

Le figlie del primo presidente del Conservatorio “Nicola Sala” hanno consegnato libri e dischi, creando così una nuova collezione musicale all’interno dell’istituto. La donazione, che comprende vari supporti, sarà accessibile a studenti e studiosi. L’atto rafforza la presenza di materiali storici e culturali nel patrimonio del conservatorio. La collezione sarà adesso parte delle risorse disponibili presso il conservatorio.

Le figlie del prof. Pietrantonio donano libri e dischi al Conservatorio “Nicola Sala”: un patrimonio musicale a disposizione di studenti e studiosi. Le figlie del prof. Antonio Pietrantonio donano libri e dischi alla Biblioteca dell’Istituto Il Conservatorio Statale di Musica “ Nicola Sala ” di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenuti al prof. Antonio Pietrantonio, primo Presidente dell’Istituzione, scomparso il 3 luglio 2025. La donazione è stata voluta dalle figlie Maria Carla, Paola e Graziella Pietrantonio, che hanno scelto di destinare al Conservatorio il patrimonio librario e discografico del padre, figura centrale nella storia della nascita e dello sviluppo dell’Istituto sannita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Conservatorio “Nicola Sala” riceve la collezione musicale del suo primo Presidente Articoli correlati Conservatorio “Nicola Sala”, donata la collezione musicale del primo presidenteIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione... Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Tutti gli aggiornamenti su Nicola Sala Temi più discussi: Conservatorio Nicola Sala, Ilario verso la riconferma a direttore: sarà unica candidatura ammessa alle elezioni; Gazzetta di Benevento; Conservatorio, sfida a due per la direzione: Ilario e Pantini candidati, ma alla docente chiesti documenti integrativi; Conservatorio Nicola Sala donata la collezione musicale del primo presidente. Donata al Conservatorio Sala la collezione del suo primo presidente PietrantonioLibri e dischi alla biblioteca dell'istituto ... msn.com Conservatorio Nicola Sala, Ilario verso la riconferma a direttore: sarà unica candidatura ammessa alle elezioniIl maestro Giuseppe Ilario si avvia verso la riconferma alla guida del Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento. Il direttore uscente è infatti l’unico candidato ammesso alle prossim ... ntr24.tv Una donazione di grande valore culturale arricchisce il patrimonio del Conservatorio di Benevento. Le figlie del professor Antonio Pietrantonio, primo presidente del Conservatorio “Nicola Sala”, hanno donato alla biblioteca dell’istituto la collezione personale - facebook.com facebook