Music Opening Ceremony Liga da record Unipol Dome top viabilità flop

Il 7 maggio a Milano si sono svolti diversi eventi che hanno attirato l'attenzione. La cerimonia di apertura musicale si è svolta con entusiasmo, mentre la partita di calcio della Liga ha stabilito un record di pubblico. Nel frattempo, l’Unipol Dome ha registrato un’affluenza record, ma la viabilità nel centro città ha causato disagi e rallentamenti significativi. Sono stati questi i principali fatti della giornata nella capitale lombarda.

Milano, 7 mag. (askanews) – Un voto con lode, una netta promozione e un esame di riparazione. LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, lo show evento con cui Luciano Ligabue ieri sera, mercoledì 6 giugno, ha inaugurato il palco dell’Unipol Dome di Milano è stata una grande festa di musica, impegno e bellezza. Un successo con una grande pecca da segnalare: la difficolta a raggiungere la nuova e futuristica venue. Sotto il profilo dello spettacolo la promozione è totale, l’acustica è ottima nonostante le “dimensioni monstre” dell’Arena che si è fatta anche apprezzare per la visibilità dagli spalti. Il concerto ha registrato il primo sold out con 16.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol Domus Ligabue apre l’"Unipol Dome" firmato ChipperfieldLa nuova arena Unipol Dome verrà inaugurata ufficialmente il 6 maggio con una speciale performance dell’icona del rock italiano Luciano Ligabue. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Music Opening Ceremony, Liga da record, Unipol Dome top, viabilità flop; LIGABUE | AL VIA DOMANI DA BARCELLONA IL TOUR EUROPEO CERTE NOTTI IN EUROPA; Ligabue inaugura l'Unipol Dome con sold out e scaletta ricca di ospiti; Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento all’Arena di Verona - Radio Studio90 Italia. Music Opening Ceremony, Liga da record, Unipol Dome top, viabilità flopMilano, 7 mag. (askanews) – Un voto con lode, una netta promozione e un esame di riparazione. LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, lo show evento con cui Luciano Ligabue ieri sera, mercoledì 6 giu ... askanews.it Ligabue Dopo i grandi eventi alla RCF Arena e alla Reggia di Caserta dello scorso anno AL VIA DOMANI DA BARCELLONA IL TOUR EUROPEO CERTE NOTTI IN EUROPA CRESCE L’ATTESA PER LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony L’EVENTO - facebook.com facebook