Le pagelle di Cagliari-Napoli i voti | i top e i flop del match dell' Unipol Domus

Il match tra Cagliari e Napoli si è concluso con il risultato di 1-0 a favore del Napoli. La partita, giocata all'Unipol Domus, ha visto i calciatori scendere in campo alle 18.30 di venerdì. La vittoria è stata decisa da un gol segnato durante il primo tempo, senza ulteriori marcature nel corso del secondo.