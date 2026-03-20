Le pagelle di Cagliari-Napoli i voti | i top e i flop del match dell' Unipol Domus
Il match tra Cagliari e Napoli si è concluso con il risultato di 1-0 a favore del Napoli. La partita, giocata all'Unipol Domus, ha visto i calciatori scendere in campo alle 18.30 di venerdì. La vittoria è stata decisa da un gol segnato durante il primo tempo, senza ulteriori marcature nel corso del secondo.
L'anticipo del venerdì delle 18.30 tra Napoli e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1a favore della squadra di Antonio Conte. A segno Scott McTominay. Ecco i voti della partita,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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