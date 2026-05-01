Il 6 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Unipol Dome, una nuova arena realizzata dall’architetto Chipperfield. L’evento vedrà come protagonista un artista noto nel panorama musicale italiano, Luciano Ligabue, che terrà una performance speciale. La struttura, situata in città, è stata progettata per ospitare concerti e altri eventi dal vivo. La data segna l’apertura ufficiale di questa nuova sede.

La nuova arena Unipol Dome verrà inaugurata ufficialmente il 6 maggio con una speciale performance dell’icona del rock italiano Luciano Ligabue. In questa occasione, Unipol Dome si illumina ufficialmente per la prima volta nella nuova configurazione che ne restituisce la sua identità architettonica e tecnologica. L’inaugurazione segna il debutto ufficiale della più grande, innovativa e sostenibile arena indoor d’Italia dedicata al live entertainment e ai grandi eventi sportivi, dando il via a una nuova programmazione di eventi live di grande scala per la città. Situata nel cuore di una tra le più estese opere di rigenerazione urbana d’Italia nel quartiere Santa Giulia, Unipol Dome è capace di accogliere fino a 16 mila spettatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ligabue apre l’"Unipol Dome" firmato Chipperfield

Ligabue - Medley fans - Modena Raduno - 23/11/2025

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