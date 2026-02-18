Firmata la convenzione con TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana
Il Comune di Benevento ha siglato questa mattina un accordo con TMP per migliorare i parcheggi e la mobilità. La causa principale è la necessità di rendere più efficiente il sistema di sosta e facilitare gli spostamenti in città. La firma coinvolge anche l’installazione di nuove telecamere e cartelli informativi, con l’obiettivo di ridurre il traffico e aumentare la sicurezza. La collaborazione mira a rendere più semplice e rapido muoversi nel centro storico, migliorando così la qualità della vita dei cittadini.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata firmata, questa mattina, la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina. “Si tratta – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli”. Tra le prime novità annunciate, la riapertura definitiva del parcheggio di Porta Rufina, rimasto a lungo inutilizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Santa Caterina. Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emergeSanta Caterina Villarmosa ha stretto una convenzione con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per migliorare la sicurezza del territorio e rispondere più rapidamente alle emergenze.
Leggi anche: Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal EnfieldLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: INL: firmata la Convenzione 2026-2028 con il Ministero del Lavoro; Le scuole del IV municipio saranno più sicure: firmata la convenzione con Italpol; Salute: firmata la Convenzione quadro per la cooperazione sanitaria internazionale; Sanità, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza e Aziende sanitarie: i dettagli.
Dall’abbandono dei rifiuti all’emergenza cinghiali: firmata la convenzione tra il Comune di Vibo e guardie AnuuI volontari si occuperanno tra le altre cose anche di contrastare il randagismo ed effettuare monitoraggi sull'inquinamento marino. L’accordo ha durata di 12 mesi, ecco i dettagli ... ilvibonese.it
Le scuole del IV municipio saranno più sicure: firmata la convenzione con ItalpolScuole più sicure, specialmente nelle ore notturne. Il municipio IV di Roma ha firmato una convenzione con Italpol Vigilanza grazie al quale, senza utilizzo di soldi pubblici, verranno effettuati ... romatoday.it
Patologie cardiovascolari complesse: Asl e Azienda Moscati uniscono le forze, firmata la convenzione #ASL #avellino #Moscati #convenzione facebook
Le scuole del IV municipio saranno più sicure: firmata la convenzione con Italpol ift.tt/YEPrMx1 x.com