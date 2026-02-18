Il Comune di Benevento ha siglato questa mattina un accordo con TMP per migliorare i parcheggi e la mobilità. La causa principale è la necessità di rendere più efficiente il sistema di sosta e facilitare gli spostamenti in città. La firma coinvolge anche l’installazione di nuove telecamere e cartelli informativi, con l’obiettivo di ridurre il traffico e aumentare la sicurezza. La collaborazione mira a rendere più semplice e rapido muoversi nel centro storico, migliorando così la qualità della vita dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata firmata, questa mattina, la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina. “Si tratta – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli”. Tra le prime novità annunciate, la riapertura definitiva del parcheggio di Porta Rufina, rimasto a lungo inutilizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Firmata la convenzione con TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana

Santa Caterina. Firmata convenzione con Croce Rossa per sicurezza territorio e gestione delle emergeSanta Caterina Villarmosa ha stretto una convenzione con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta per migliorare la sicurezza del territorio e rispondere più rapidamente alle emergenze.

Leggi anche: Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.