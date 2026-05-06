Una rappresentazione teatrale mette in scena i confini tra persone e comunità, utilizzando il simbolo del muro per esplorare temi di separazione e incomprensione. Lo spettacolo si concentra su come i muri possano essere sia barriere che strumenti di difesa, e invita il pubblico a riflettere sulla necessità di abbatterli per favorire l’unione. La pièce propone un confronto diretto con le difficoltà legate ai confini e alle relazioni umane.

Muro come argine. Muro come incomprensione. Muro come spalle al muro, come separazione, come difesa. Ma anche un muro che deve crollare per unire. Muro come braccia che si uniscono per accogliere. Due sorelle si ritrovano nella casa materna per decidere cosa fare di quel “muro“, ma anche delle loro vite. In scena da domani a domenica “ Il muro “, nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7 di Monza che chiuderà la stagione 2025-26 di “ Teatro+Tempo Presente “. Regia di Valentina Paiano e drammaturgia di Valentina Sichetti per lo spettacolo che vede protagoniste Vanessa Korn, Silvia Rubino e Chiara Petruzzelli. Il pubblico potrà approfondire le tematiche dello spettacolo dopo la replica di domenica: il cast, la regista e la drammaturga si fermeranno in sala per rispondere alle domande e alle curiosità degli spettatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muri fra argini e incomprensioni. Uno spettacolo per riflettere

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