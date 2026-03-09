A Milano è in scena uno spettacolo teatrale che affronta la menopausa senza tabù, puntando a far ridere e riflettere. La rappresentazione si rivolge a un pubblico interessato a conoscere questa fase della vita femminile, spesso trattata con riservatezza. Lo spettacolo mira a rompere il silenzio, portando sul palco temi legati ai cambiamenti e alle consapevolezze che caratterizzano questa esperienza.

L a menopausa è ancora spesso raccontata sottovoce, come se fosse qualcosa da nascondere. Eppure riguarda milioni di donne e rappresenta una fase importante della vita, fatta di cambiamenti ma anche di nuove consapevolezze. Per questo nasce Menopauseboost Spritz – Special edition, una serata speciale organizzata da Michela Taccola, fondatrice di che unisce convivialità, riflessione e teatro. Per una sera il format dedicato al confronto tra donne diventa spettacolo: sul palco arriva “Almenopausa”, il monologo interpretato da Gianna Coletti, ironico e provocatorio. L’appuntamento è venerdì 27 marzo alle ore 19, a Milano, in via Cadore 33, con una formula che unisce teatro e cena per creare uno spazio di condivisione leggero ma significativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Menopausa senza tabù: a Milano lo spettacolo teatrale che fa ridere e riflettere

