Un noto imprenditore nel settore dei media ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari per sviluppare podcast e contenuti digitali legati a una rivista newyorkese. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel mercato dei podcast e competere con i principali attori del settore. La strategia prevede un incremento delle produzioni e una maggiore attenzione alle piattaforme online, con l’intento di ampliare il pubblico e diversificare l’offerta multimediale.

? Cosa scoprirai Come cambierà il mercato dei podcast con questo investimento da 300 milioni?. Chi è il magnate che sta sfidando i giganti dei media tradizionali?. Perché Murdoch ha scelto proprio New York Magazine per la sua strategia?. Quali titoli di podcast entreranno a far parte del nuovo impero?.? In Breve Lupa Systems punta a titoli come Pivot e Pretty Tough di Maria Sharapova.. Investimento post-uscita di Murdoch da News Corp e Fox Corp nel 2025.. Portafoglio include già streaming in India e la fiera Art Basel.. Integrazione prevista tra redazione New York Magazine e team di The Curiosity Shop..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Murdoch punta ai podcast: piano da 300 milioni per New York Magazine

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