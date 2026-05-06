Negli ultimi tempi si parla di un grande interesse nel settore dei podcast, con numerose iniziative di espansione. L’imprenditore britannico James Murdoch sarebbe in trattative per acquisire la rivista New York Magazine e un importante pacchetto di podcast di diverse tematiche, prodotti dall’azienda Vox Media. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando le potenzialità del mercato dei contenuti audio digitali.

L’imprenditore britannico, James Murdoch, sarebbe in trattative per acquistare la rivista New York Magazine e un grosso pacchetto di podcast, di diverse tematiche, prodotte da Vox Media. Secondo l’agenzia di notizie Bloomberg i negoziati sarebbero molto avanzati e la cifra dell’acquisto potrebbe superare i 300 milioni di dollari. Queste trattative rappresentano un potenziale cambiamento nella natura del settore dei media, dando spazio ai nuovi media rispetto a quelli tradizionali. James Murdoch è il figlio minore del magnate australiano dei media Rupert Murdoch. È molto attivo nel settore dei media, giacché nel 2025 ha ceduto l’ultima quota della partecipazione familiare in News Corp e Fox Corp ricevendo una grossa somma di denaro da parte del padre e dei fratelli.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il boom (miliardario) dei podcast. L’offerta di Murdoch

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