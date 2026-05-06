Mundialito di CR1 | votate online tra le 48 reti del dilettantismo

È aperto il sondaggio online che coinvolge 48 reti del calcio dilettantistico per il Mundialito di CR1. Gli utenti possono esprimere la loro preferenza per una delle squadre candidate al premio finale. Dopo la fase di voto popolare, il risultato sarà verificato attraverso un calcolo matematico che determinerà la rete vincitrice. La procedura sarà trasparente e pubblicata ufficialmente al termine del periodo di votazione.

? Cosa scoprirai Quale rete tra le 48 selezionate vincerà il premio finale?. Come funzionerà il passaggio dal voto popolare al conteggio matematico?. Chi potrà decidere il vincitore tra i gol della Terza categoria?. Quando si terrà la cerimonia per proclamare il gol più bello?.? In Breve Votazioni attive dal 6 al 10 maggio per i primi 48 gol selezionati.. Secondo turno dal 13 al 17 maggio con i 24 gol qualificati.. Final six prevista tra il 20 e il 24 maggio su Cremona Sport.. Proclamazione vincitore il 26 maggio durante l'ultima puntata di Tutti in Campo.. Dal mercoledì 6 maggio alle mezzanotte di domenica 10 maggio, gli appassionati di calcio possono votare online per il Mundialito di CR1, la nuova competizione dedicata ai gol del dilettantismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mundialito di CR1: votate online tra le 48 reti del dilettantismo Notizie correlate Investimenti pesanti, ma pochi gol: 143,5 milioni per l'attacco e le reti sono solo 48C’è in sottofondo un rumore sordo che confonde le idee, perché prima che Napoli-Lazio enfatizzasse il disagio d’una squadra ormai da un anno e mezzo... Leggi anche: Cosenza: 48 reti, Buscè assente, sfida per il terzo posto Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Mundialito di CR1: ecco come voi potete scegliere il gol più bello; Tutti in Campo, è la sera dello United Sesto. E del nuovo Mundialito di CR1; Cremonese: il sogno salvezza è appeso a un filo, ma va inseguito fino alla fine; Cremonese, si guarda già al Pisa: Vandeputte torna in gruppo, da valutare Baschirotto. Il Mundialito di CR1: ecco come voi potete scegliere il gol più belloIl Mundialito di CR1: una nuova iniziativa che mette in primo piano i gol dei nostri dilettanti e che rende i lettori ... cremonaoggi.it La grande novità di quest’anno è il contest del Mundialito di CR1, nel corso del quale saranno i telespettatori e gli utenti, tramite una piattaforma dedicata su Cremonasport, a votare il gol più bello. Volete sapere come fare Non vi resta che seguire “Tutti in Ca - facebook.com facebook