Cosenza | 48 reti Buscè assente sfida per il terzo posto
Stasera alle 14.30, il Cosenza scende in campo contro il Team Altamura allo stadio San Vito-Marulla, con l’obiettivo di mantenere la terza posizione in classifica. La squadra ha messo a segno 48 reti finora e cerca di consolidare il suo piazzamento, anche se l’assenza di Buscè potrebbe influenzare la formazione. La partita rappresenta un’occasione importante per i calabresi.
Il Cosenza affronta il Team Altamura stasera alle 14.30 allo stadio San Vito-Marulla per difendere la terza posizione in classifica, ottenuta dopo aver sorpassato la Salernitana con un margine di due punti. L’allenatore Antonio Buscè non sarà presente in panchina a causa della squalifica che scade al termine dell’incontro, lasciando la guida tecnica al vice Nuti mentre i tifosi organizzati continuano a boicottare le tribune del Marulla. La squadra rossoblù cerca di mantenere lo slancio positivo maturato nelle ultime cinque giornate, segnando 48 reti in stagione e posizionandosi come secondo miglior attacco del torneo dietro solo alla capolista Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Settore giovanile. Primavera, tre gol e terzo posto. Reti di Agnissan, Berta e DottoriGrande successo a Pian di Massiano della Primavera biancorossa che fa il bis dopo il successo contro il Monopoli.
Leggi anche: Ostra-Vismara, sfida per il terzo posto
Contenuti utili per approfondire Cosenza 48 reti Buscè assente sfida per....
Temi più discussi: Il Cosenza avanza nell’ombra; Cosenza, contro il Team Altamura per difendere il terzo posto – PROBABILI FORMAZIONI; Cosenza-Altamura 1-0, Beretta piega i murgiani; Cosenza, risalita a suon di gol: l’attacco tra i migliori di tutta la Serie C.
Cosenza, contro il Team Altamura per difendere il terzo posto – PROBABILI FORMAZIONII rossoblù, terzi in classifica dopo il sorpasso sulla Salernitana, cercano continuità in un Marulla come sempre vuoto. Out Garritano ... corrieredellacalabria.it
Cosenza, risalita a suon di gol: l’attacco tra i migliori di tutta la Serie CIl Cosenza in serie postiva da 5 partite si è ripreso il 3° posto a sun di gol con l'attacco tra i migliori di tutta la Serie C ... tifocosenza.it
Serie C/C, Cosenza-Altamura 1-0: gli highlights - facebook.com facebook