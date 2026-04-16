Sanità privata crisi di personale e carichi di lavoro insostenibili
Un’indagine condotta dalla Fp Cgil a Bergamo rivela che l’88% dei lavoratori del settore sanitario privato ha subito un aumento dei carichi di lavoro negli ultimi anni. Lo studio si propone di offrire un quadro dettagliato delle condizioni di lavoro attuali, evidenziando le difficoltà e le sfide quotidiane affrontate da chi opera nelle strutture sanitarie private. I risultati fanno emergere una situazione di criticità legata alla carenza di personale e ai livelli di affaticamento.
Bergamo. L’ 88% dei lavoratori denuncia un carico di lavoro aumentato negli ultimi anni. L’indagine condotta da Fp Cgil vuole restituire un quadro chiaro di quelle che sono le attuali condizioni di lavoro nella sanità privata. Dalle testimonianze raccolte emerge una crescente difficoltà nel conciliare la qualità dell’assistenza ai pazienti con orari di lavoro sempre più ponderosi, determinati soprattutto da una carenza strutturale di personale. Si parla di impossibilità fisica di curare adeguatamente le persone. I lavoratori segnalano turni comunicati con pochi giorni d’anticipo (31%), pause spesso saltate (45%), continui cambi per coprire assenze improvvise (49%) e difficoltà a usufruire delle ferie.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Sciopero per i 3500 dipendenti della sanità privata in Umbria: "stipendi bassi, carichi di lavoro alti e mansioni non rispettate"L'altro volto della sanità privata regionale, spesso vista come un'oasi o come un incubo, è certamente considerato nella vulgata popolare costoso e...
Leggi anche: Sanità privata Fvg in crisi: stipendi bassi e fuga di personale mettono a rischio servizi e sostenibilità regionale.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Sanità Privata e RSA: 17 aprile, Roma, sciopero nazionale in Piazza Santi Apostoli; Sanità privata, è sciopero il 17 aprile. I sindacati: nessun passo indietro; Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere; Sanità privata in Piemonte, stipendi bassi e fuga di infermieri.
Sanità privata, crisi di personale e carichi di lavoro insostenibiliI risultati dell'indagine Fp Cgil sui lavoratori della sanità privata: cresce l'insoddisfazione tra i lavoratori ... bergamonews.it
Sanità privata, sciopero per la dignità: a Forlì-Cesena braccia incrociate per i contratti scadutiVenerdì 17 aprile la protesta di 500 operatori locali contro il blocco salariale che dura da oltre un decennio ... forli24ore.it
SCIOPERO sanità privata domani il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia - facebook.com facebook
I sindacati hanno confermato lo sciopero dei lavoratori della sanità privata di venerdì 17 aprile, circa 300 mila lavoratori coinvolti #ANSA x.com