Sanità privata crisi di personale e carichi di lavoro insostenibili

Un’indagine condotta dalla Fp Cgil a Bergamo rivela che l’88% dei lavoratori del settore sanitario privato ha subito un aumento dei carichi di lavoro negli ultimi anni. Lo studio si propone di offrire un quadro dettagliato delle condizioni di lavoro attuali, evidenziando le difficoltà e le sfide quotidiane affrontate da chi opera nelle strutture sanitarie private. I risultati fanno emergere una situazione di criticità legata alla carenza di personale e ai livelli di affaticamento.