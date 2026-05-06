Muharemovic tra Inter e Sassuolo un’intesa di massima | CM

Il calciomercato si muove con un possibile trasferimento di un difensore bosniaco tra l’Inter e il Sassuolo. Secondo fonti di mercato, le due società avrebbero raggiunto un’intesa di massima, e il giocatore potrebbe diventare il primo acquisto per la difesa nerazzurra. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse della Juventus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

A meno di sorprese il bosniaco sarà il primo rinforzo del reparto arretrato nerazzurro Nelle scorse ore si è parlato di un inserimento della Juve, ma stando a quanto appreso da Calciomercato.it, Tarik Muharemovic è stato bloccato dall’ Inter. I nerazzurri hanno scelto il bosniaco, preferendolo per ora a Solet, come primo rinforzo di una difesa che perderà sicuramente Acerbi. Il classe ’88 è in scadenza il 30 giugno prossimo come de Vrij, per il quale c’è invece ancora qualche residua possibilità di rinnovo. Muharemovic, tra Inter e Sassuolo un’intesa di massima (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Al netto della possibile cessione di Bastoni, ma da Barcellona dovrebbe arrivare una proposta davvero importante per far vacillare l’Inter, a Chivu serviranno almeno due nuovi centrali.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Muharemovic ha da tempo parlato con l’Inter attraverso l’entourage e ha in mano un’ipotesi di accordo. I nerazzurri vorrebbero non andare oltre quota 25 milioni e magari inserire un giovane nella trattativa, ma questo abbasserebbe il cash e quindi anche l’ - facebook.com facebook

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