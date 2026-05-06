Muharemovic Juve duello con l’Inter per il difensore | la dirigenza prepara l’inserimento a sorpresa Ecco la strategia

La Juventus sta valutando un possibile inserimento a sorpresa per il difensore del Sassuolo, in competizione con l’Inter. La dirigenza bianconera sta preparando una strategia per convincere il giocatore a scegliere la propria offerta durante il mercato estivo. La trattativa riguarda un investimento importante e potrebbe cambiare gli equilibri tra le due squadre in vista della prossima stagione. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Muharemovic Juve, la dirigenza tenta l’inserimento a sorpresa per soffiare il difensore del Sassuolo ai nerazzurri in vista del mercato estivo. La Juventus non assiste passivamente ai successi dell’Inter e prepara un inserimento nel prossimo calciomercato. Il mirino della dirigenza punta dritto su Tarik Muharemovic, di proprietà del Sassuolo e grande obiettivo lombardo. I milanesi hanno raggiunto una base d’intesa per il contratto, volendo assicurare nuove garanzie sul campo, ma la trattativa per chiudere il trasferimento resta in stallo. I nerazzurri vogliono bruciare la concorrenza straniera, scontrandosi però con richieste economiche notevoli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, duello con l’Inter per il difensore: la dirigenza prepara l’inserimento a sorpresa. Ecco la strategia Notizie correlate Muharemovic Inter, principio d’accordo con il difensore che ha accettato la destinazione nerazzurra. La posizione della Juvedi Angelo CiarlettaMuharemovic Inter, principio d’accordo con il centrale del Sassuolo che ha accettato la destinazione nerazzurra. Kelly Juve, addio a sorpresa a giugno? La dirigenza bianconera sembra avere preso una decisione sul difensoredi Redazione JuventusNews24Kelly Juve, il difensore inglese in caso di una offerta importante potrebbe lasciare i bianconeri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ?? Juve-Roma per Bernasconi, Milan-Koné, Inter-Muharemovic: news di oggi ?; Muharemovic, che duello!; Inter, il mercato diventa un derby d’Italia: Muharemovic accende la sfida con la Juventus; La Juve si mette in mezzo tra Muharemovic e l’Inter, ma non per portarlo a Torino. Intrigo Muharemovic: l’Inter accelera per chiudere, muro Juve e scontro. La Premier…Contatti avviati e scatto dei nerazzurri, i bianconeri vogliono monetizzare o riportarlo alla Continassa: scontro di mercato ... fcinter1908.it Muharemovic, che duello!Calciomercato: Inter-Juve duello per Muharemovic Sul mercato si accende la sfida tra Inter e Juventus per Muharemovic. I nerazzurri spingono per chiudere l’operazione con il Sassuolo, ... tuttojuve.com Scontro totale su #Muharemovic: l'#Inter spinge per chiudere, ma la #Juventus chiama il #Sassuolo. #Ausilio ha già impostato l'affare con #Carnevali, #Ottolini prova a riportare a Torino il difensore facendo leva anche sul 50% della rivendita. Corriere d - facebook.com facebook Intrigo Muharemovic: l’Inter accelera per chiudere, muro Juve e scontro. La Premier… x.com