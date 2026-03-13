La Juventus potrebbe salutare il difensore Kelly Juve già a fine stagione. Secondo fonti vicine alla società, in caso di un'offerta considerevole, il giocatore potrebbe essere messo sul mercato. La decisione non è ancora ufficiale, ma la dirigenza avrebbe già preso una linea da seguire in vista del futuro. La situazione resta in evoluzione e si attende un eventuale svilupparsi della vicenda.

Kelly Juve, il difensore inglese in caso di una offerta importante potrebbe lasciare i bianconeri. Ecco le ultime sul futuro del giocatore. Il mercato della Juventus sta entrando in una fase caldissima, con la dirigenza impegnata a ridisegnare i contorni di una difesa che deve coniugare solidità fisica e qualità tecnica. Sotto la guida di Luciano Spalletti, il reparto arretrato è diventato il vero cuore pulsante della squadra, non solo per la capacità di chiudere gli spazi, ma anche per l’apporto in fase di costruzione e finalizzazione. In questo scenario, il nome di Lloyd Kelly è finito prepotentemente al centro delle rotazioni tattiche e delle strategie future. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly Juve, addio a sorpresa a giugno? La dirigenza bianconera sembra avere preso una decisione sul difensore

