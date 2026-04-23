Muharemovic Inter principio d’accordo con il difensore che ha accettato la destinazione nerazzurra La posizione della Juve

Sul fronte del calciomercato, si registra un’intesa tra il giocatore del Sassuolo e l’Inter, con il difensore che ha accettato il trasferimento alla squadra nerazzurra. La Juventus, invece, mantiene una posizione differente sulla questione, senza ancora confermare accordi o decisioni ufficiali. La trattativa tra l’Inter e il centrale prosegue, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare i dettagli.

di Angelo Ciarletta Muharemovic Inter, principio d’accordo con il centrale del Sassuolo che ha accettato la destinazione nerazzurra. La posizione dei bianconeri. La Juve osserva con attenzione le manovre di mercato attorno a Tarik Muharemovic. Secondo Gazzetta.it, l’Inter avrebbe rotto gli indugi trovando un principio d’accordo con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale. La dirigenza nerazzurra ha conquistato la pole position, convinta dalle prestazioni di un profilo che ha dimostrato di reggere perfettamente il salto di categoria. Tuttavia, la società torinese detiene un vantaggio non trascurabile inserito al momento della cessione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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