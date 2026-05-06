Muharemovic Inter si intromette la Juve | che intrigo per il difensore del Sassuolo! Ausilio non vuole andare oltre i 25 milioni

Il trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo all’Inter potrebbe incontrare ostacoli, poiché anche la Juventus si è interessata al difensore. L’Inter, rappresentata da un dirigente, ha dichiarato di non voler superare i 25 milioni di euro per l’acquisto. La trattativa tra l’Inter e il Sassuolo sembra essere in corso, ma la presenza della Juventus potrebbe influenzare gli sviluppi.

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